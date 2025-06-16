Мандзюк прокомментировала скандал с Данилко в социальной сети Threads, передает Show 24. Она осудила артиста за исполнение русскоязычных треков во время войны.
Кстати В команде Андрея Данилко впервые прокомментировали скандал с русскоязычными песнями
Елена Мандзюк выразила возмущение по поводу концерта Верки Сердюки в Киеве, где звучали песни на русском языке. Блогерша напомнила, что на дворе 2025 год, и российско-украинская война до сих пор продолжается.
Пока мы требуем от блогеров говорить на украинском, сами переходим на мову, учим детей – на сцену выходит "я иду такая вся в Дольче Габбана". И все молчат или еще и гордятся, что слушают это дерьмо! Это не про музыку! Это про то, что война для кого-то – реальность, а для кого-то – фон для ностальгии по совку!,
– подчеркнула Мандзюк.
Блогерша не понимает, почему украинцы продолжают посещать такие концерты и толеровать российское.
Елена Мандзюк о концерте Верки Сердючки / Скриншот с Threads
Мандзюк добавила, что "невозможно быть лицом украинской сцены и звучать как враг". Она отметила, что русский язык в публичном пространстве – это легитимизация культуры страны, которая пытается нас уничтожить.
Елена Мандзюк о скандале с Андреем Данилко / Скриншот из Threads
Также Елена Мандзюк опубликовала большое сообщение в инстаграме, где выступала против толерантности к русскому в украинском пространстве. Блогерша напомнила, как Россия годами запрещала украинский язык.
Мне все равно, кто будет петь на своих концертах на русском языке: Сердючка это, Лобода или Ани Лорак, если они поют на Московии, а не в уши украинцев и моих детей! Потому что язык врага не должен толеруватись в медийном, культурном, информационном пространстве украинцев!,
– отметила блогерша.
Реакция на концерт Верки Сердючки в Киеве
Телеведущий и журналист Виктор Дяченко подал жалобу на Верку Сердючку, локацию, где проходил концерт, и оператора по продаже билетов к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю.
Языковой омбудсмен прокомментировал инцидент, отметив, что русскоязычные песни на концерте – это грубое нарушение статей 23 и 29 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".