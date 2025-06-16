Мандзюк прокомментировала скандал с Данилко в социальной сети Threads, передает Show 24. Она осудила артиста за исполнение русскоязычных треков во время войны.

Кстати В команде Андрея Данилко впервые прокомментировали скандал с русскоязычными песнями

Елена Мандзюк выразила возмущение по поводу концерта Верки Сердюки в Киеве, где звучали песни на русском языке. Блогерша напомнила, что на дворе 2025 год, и российско-украинская война до сих пор продолжается.

Пока мы требуем от блогеров говорить на украинском, сами переходим на мову, учим детей – на сцену выходит "я иду такая вся в Дольче Габбана". И все молчат или еще и гордятся, что слушают это дерьмо! Это не про музыку! Это про то, что война для кого-то – реальность, а для кого-то – фон для ностальгии по совку!,

– подчеркнула Мандзюк.

Блогерша не понимает, почему украинцы продолжают посещать такие концерты и толеровать российское.

Елена Мандзюк о концерте Верки Сердючки / Скриншот с Threads

Мандзюк добавила, что "невозможно быть лицом украинской сцены и звучать как враг". Она отметила, что русский язык в публичном пространстве – это легитимизация культуры страны, которая пытается нас уничтожить.

Елена Мандзюк о скандале с Андреем Данилко / Скриншот из Threads

Также Елена Мандзюк опубликовала большое сообщение в инстаграме, где выступала против толерантности к русскому в украинском пространстве. Блогерша напомнила, как Россия годами запрещала украинский язык.

Мне все равно, кто будет петь на своих концертах на русском языке: Сердючка это, Лобода или Ани Лорак, если они поют на Московии, а не в уши украинцев и моих детей! Потому что язык врага не должен толеруватись в медийном, культурном, информационном пространстве украинцев!,

– отметила блогерша.

Реакция на концерт Верки Сердючки в Киеве