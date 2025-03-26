Є певні відхилення, – Олена Мозгова розповіла про наслідки серйозної хвороби

Продюсерка Олена Мозгова розповіла про перенесений бореліоз, який ще називають хворобою Лайма. Вперше про свій діагноз вона заговорила у 2021 році.

На своїй сторінці в інстаграмі Мозгова поділилась, що нещодавно здала аналізи, інформує Show 24. Результати показали певні відхилення.

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Сіла така, задумалась, пишу своїй лікарці: "Що ж таке, як так, ми ж ніби стільки всього робимо". А вона відповідає: "Олено, ви пережили бореліоз. Ви взагалі дивом пройшли його і залишились в такому чудовому стані",

– розповіла Олена Мозгова.

Хвороба Лайма або бореліоз – це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями роду Borrelia, що передаються людині з укусом зараженого кліща. Воно характеризується переважним ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату та серця.

Олена Мозгова розповіла про перенесений бореліоз

Продюсерка зазначила, що часом люди забувають, через що пройшли, і що наслідки того залишаються з ними на все життя. За словами Мозгової, зараз вона має певні претензії до себе, однак додала – забула, що повинна дякувати своєму тілу за те, що "воно досить нормально функціонує".

В мене ж був і параліч обличчя, і всі найгірші симптоми цієї зарази. І я все пережила. І коли мені зараз хтось розказує, що щось там комусь не подобається в моєму обличчі, чи ще щось… Бл*ть, йдіть нах*р. Ви взагалі не розумієте, з якої дупи я вибралась,

– наголосила продюсерка.

Нагадаємо, що декілька років тому хворобу Лайма діагностували у Белли Хадід. У 2023 році модель поділилась, що завершила курс лікування, який тривав понад 100 днів.