На своей странице в инстаграме Мозговая поделилась, что недавно сдала анализы, информирует Show 24. Результаты показали определенные отклонения.

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Села такая, задумалась, пишу своему врачу: "Что же такое, как так, мы же вроде столько всего делаем". А она отвечает: "Елена, вы пережили боррелиоз. Вы вообще чудом прошли его и остались в таком замечательном состоянии",

– рассказала Елена Мозговая.

Болезнь Лайма или боррелиоз – это инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Borrelia, передающихся человеку с укусом зараженного клеща. Оно характеризуется преимущественным поражением кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

Елена Мозговая рассказала о перенесенном боррелиозе

Продюсер отметила, что порой люди забывают, через что прошли, и что последствия того остаются с ними на всю жизнь. По словам Мозговой, сейчас она имеет определенные претензии к себе, однако добавила – забыла, что должна благодарить свое тело за то, что "оно достаточно нормально функционирует".

У меня же был и паралич лица, и все худшие симптомы этой заразы. И я все пережила. И когда мне сейчас кто-то рассказывает, что что-то там кому-то не нравится в моем лице, или еще что-то... Бл*ть, идите нах*р. Вы вообще не понимаете, из какой задницы я выбралась,

– отметила продюсер.

Напомним, что несколько лет назад болезнь Лайма диагностировали у Беллы Хадид. В 2023 году модель поделилась, что завершила курс лечения, который длился более 100 дней.