Олена Шоптенко емоційно "рознесла" коментаторів, які звинуватили Федишин у втраті дитини

Танцівниця Олена Шоптенко публічно заступилася за співачку Ірину Федишин, яку захейтили в мережі після трагічної втрати дитини. Хореографиня різко засудила коментаторів, які вважають горе артистки покаранням за її відкритість.

Своїми роздумами про жорстокість суспільства зірка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. Вона зізналася, що її неабияк лякає тенденція, коли відвертість людини дає іншим зелене світло на те, щоб добивати її у найважчі моменти життя.

Знаменитість пригадала, як після власного весілля зіткнулася з хвилею негативу в мережі. Тоді під святковими фотографіями їй рахували шлюби, обговорювали вік, гроші та навіть пророкували швидке розлучення, виправдовуючи це тим, що публічні люди мають бути готові до такого ставлення.

Але звідки взялося переконання, що публічність – це згода терпіти бруд? Вона ніколи не була згодою на те, що по твоїм емоціям можна безкарно топтатися,

– обурилася Олена.

Танцівниця наголосила, що жити з усвідомленням того, що навіть у трагедії знайдуться охочі засудити – це абсолютна ненормальність та відсутність адекватності. Вона звернулася до тих жінок, які писали ганебні слова Ірині, із риторичним запитанням.

Чи підійшла б хоч одна з цих жінок до матері в коридорі лікарні, яка трагічно втратила дитину? Чи вистачило б духу подивитися їй у заплакані очі й сказати: "Це тому, що ти фотографувалася для інстаграму",

– запитала Шоптенко.

Хореографиня підкреслила, що екран телефону створює лише ілюзію безкарності, але за кожним профілем стоїть жива людина зі своїми ранами. Вона закликала підписників зупинитися і подумати, перш ніж виливати жовч на незнайомців.

Олена Шоптенко / Фото з інстаграму танцівниці

Додамо, що у День пам'яті ненароджених дітей Ірину Федишин публічно підтримала Наталка Карпа. Вона також закликала суспільство бути людянішим.