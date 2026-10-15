Після звістки про втрату доньки Ірину Федишин публічно підтримала телеведуча Марічка Падалко. Тепер до неї долучилася й Наталка Карпа, яка у День пам'яті ненароджених дітей звернула увагу на важливість людяності та закликала не засуджувати батьків, які переживають таке горе. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі.

Виконавиця присвятила щемливий допис подружжю саме 15 жовтня. Вона звернулася безпосередньо до Ірини та Віталія, побажавши їм сил пройти крізь це страшне горе в оточенні любові та тиші.

Немає слів, які могли б втамувати такий біль,

– написала співачка.

Водночас зірка різко відреагувала на коментарі тих, хто почав шукати винних або дорікати Федишин за те, що вона ділилася своїм щастям під час вагітності. Карпа попросила дати батькам час відгорювати без непроханих порад і запитань.

Будьмо людянішими. Не шукаймо винних у чужому горі, не засуджуймо за радість, якою люди ділилися, за мрії, які озвучували, за щастя, якого так чекали,

– наголосила Наталка.

Наталка Карпа / Фото з інстаграму співачки

Про втрату дитини на останніх місяцях вагітності чоловік артистки повідомив 13 жовтня. Тоді ж Віталій зізнався, що через складні пологи та велику втрату крові лікарям довелося боротися і за життя самої Ірини.