После известия о потере дочери Ирину Федишин публично поддержала телеведущая Маричка Падалко. Теперь к ней присоединилась и Наталья Карпа, которая в День памяти нерожденных детей обратила внимание на важность человечности и призвала не осуждать родителей, переживающих такое горе. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

Исполнительница посвятила трогательный пост супругам именно 15 октября. Она обратилась непосредственно к Ирине и Виталию, пожелав им сил пройти через это страшное горе в окружении любви и тишины.

Нет слов, которые могли бы успокоить такую боль,

– написала певица.

В то же время звезда резко отреагировала на комментарии тех, кто начал искать виновных или упрекать Федишин за то, что она делилась своим счастьем во время беременности. Карпа попросила дать родителям время пережить горе без незваных советов и вопросов.

Давайте будем более человечными. Не будем искать виновных в чужом горе, не будем осуждать за радость, которой люди делились, за мечты, которые озвучивали, за счастье, которого так ждали,

– подчеркнула Наталья.

Наталья Карпа / Фото из инстаграма певицы

О потере ребенка на последних месяцах беременности рассказал супруг артистки 13 октября. Тогда же Виталий признался, что из-за сложных родов и большой кровопотери врачам пришлось бороться и за жизнь самой Ирины.