Деякі користувачі дорікали артистці через третій шлюб і вік. Тож Шоптенко вирішила відповісти на образливі коментарі та пояснити, чому не соромиться свого рішення знову вийти заміж. Про це вона написала у великому дописі в інстаграмі.

За словами танцівниці, її зачепили коментарі людей, які вважають третій шлюб чимось негідним. Причому серед тих, хто критикував її, були й жінки. Користувачі запитували, котрий це вже шлюб, натякали, що артистка виходить заміж заради грошей, а також висміювали її вік і білу весільну сукню.

У нашому суспільстві досі жива стигма щодо жінок: мовляв, якщо робиш кілька спроб побудувати стосунки, з тобою щось не так,

– написала Шоптенко.

Олена Шоптенко / Фото Alisa Guseva

Танцівниця наголосила, що кожна людина має право сама вирішувати, як будувати особисте життя, незалежно від віку та кількості шлюбів. Вона також зауважила, що сторонні люди не можуть знати всіх обставин життя іншої людини, тому не варто робити висновки лише за одним фактом.

Олена не заперечує, що в попередніх стосунках припускалася помилок. Були моменти, коли вона не знала, як правильно вчинити, і не завжди ухвалювала вдалі рішення. Проте згодом артистка переосмислила свій досвід і багато чого навчилася.

Так, я втретє виходжу заміж. Так, я робила помилки у своїх попередніх шлюбах. Так, я в якийсь момент була не готова до того, що відбувалося в моєму житті. Так, я лажала,

– відверто написала вона.

Водночас танцівниця пояснила, що її рішення знову вийти заміж не означає, що вона вірить в ідеальні стосунки. Шоптенко розуміє, що розриви можуть завдавати болю, а гарантувати щасливе майбутнє ніхто не може. Однак це не означає, що потрібно боятися нових стосунків і відмовлятися від можливості бути щасливою.

Моє третє "так" – це свідома готовність проживати своє життя до кінця, чітко усвідомлюючи, що за кожним нашим кроком і рішенням завжди стоять наслідки,

– пояснила артистка.

Наприкінці допису Шоптенко закликала не боятися змін і не соромитися власного життєвого досвіду, навіть якщо він пов'язаний із помилками. Вона наголосила, що її слова стосуються не лише шлюбу, а й уміння приймати себе та власні рішення.

Так, я втретє заміжня. І мені не соромно. Навпаки. Я вдячна собі за сміливість знову сказати "так" любові, близькості, новому етапу життя. І так – собі,

– підсумувала Олена Шоптенко.

Олена Шоптенко з чоловіком / Фото Alisa Guseva

Раніше Олена Шоптенко розповіла, як її 8-річний син Олексій відреагував на весілля та чи легко прийняв нового обранця мами.