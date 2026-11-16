Олена Шоптенко зізналась, чи планує поповнення з чоловіком-австрійцем

У вересні стало відомо, що українська танцівниця та хореографка Олена Шоптенко втретє вийшла заміж. Її обранцем став австрієць Крістіан, який, як і Олена, має дітей від попередніх стосунків.

У Шоптенко є син від попереднього шлюбу, а її чоловік виховує трьох дітей. У новому інтерв'ю для Люкс ФМ танцівниця розповіла, чи замислюються вони з Крістіаном про спільне поповнення в родині.

Так, ми з Крістіаном говоримо про спільну дитину,

– відповіла Олена на запитання журналістки.

Водночас хореографка не стала уточнювати, коли саме подружжя хотіло б знову стати батьками.

Олена Шоптенко з коханим / Фото з інстаграм-сторінки alena_shoptenko

Нагадаємо, від попереднього шлюбу з бізнесменом Олексієм Івановим Олена виховує сина Олексія, який народився у 2018 році. Раніше танцівниця розповідала, що її чоловік знайшов спільну мову з хлопчиком і між ними склалися "просто неймовірно класні стосунки". Водночас подробиці життя дітей Крістіана Шоптенко воліє не розголошувати, поважаючи їхнє право на приватність.

Більше про те, як розвивалися стосунки Олени Шоптенко з її нинішнім чоловіком, читайте в нашому попередньому матеріалі.