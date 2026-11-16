Елена Шоптенко рассказала, планирует ли она завести ребенка со своим мужем-австрийцем

У Шоптенко есть сын от предыдущего брака, а ее муж воспитывает троих детей. В новом интервью для "Люкс FM" танцовщица рассказала, задумываются ли они с Кристианом о совместном пополнении в семье.

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Так, мы с Кристианом говорим о совместном ребенке– ответила Елена на вопрос журналистки.

В то же время хореограф не стала уточнять, когда именно супруги хотели бы снова стать родителями.

Елена Шоптенко с любимым / Фото с инстаграма alena_shoptenko

Напомним, от предыдущего брака с бизнесменом Алексеем Ивановим Елена воспитывает сына Алексея, который родился в 2018 году. Ранее танцовщица рассказывала, что ее муж нашел общий язык с мальчиком, и между ними сложились "просто невероятно классные отношения". В то же время подробности жизни детей Кристиана Шоптенко предпочитает не разглашать, уважая их право на частную жизнь.

Подробнее о том, как складывались отношения Елены Шоптенко с ее нынешним мужем, читайте в нашем предыдущем материале.