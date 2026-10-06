По словам танцовщицы, у мальчика прекрасные отношения с Кристианом, однако сначала у него были смешанные чувства по поводу маминого брака. Елена объяснила в своем инстаграме, что это было связано с естественным детским страхом.

Несмотря на то, что у Алексея с моим мужем просто невероятно классные отношения, у сына все равно были смешанные чувства по поводу нашей свадьбы. Однако я понимаю, почему именно так, ведь это все-таки связано со страхом потерять мамино внимание и любовь,

– призналась звезда.

Чтобы успокоить ребенка, Шоптенко много общалась с сыном, объясняя все изменения в их жизни. Откровенные беседы помогли мальчику быстро преодолеть эти переживания.

Хотя я простыми словами объясняла, простыми разговорами довольно быстро избавились от этого страха, и сейчас мы понимаем, что есть еще один человек, который любит нас, и мы его тоже любим,

– добавила танцовщица.

Елена Шоптенко / фото из инстаграма

Напомним, ранее Елена Шоптенко была замужем за предпринимателем Алексеем Ивановым, от которого и родила сына. В начале октября 2026 года танцовщица поразила новостью о том, что в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал австриец Кристиан Кайрос. Недавно звезда показывала кадры с их свадьбы, где они соединили украинские и австрийские традиции.