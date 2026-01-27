Відома акторка, якій приписують роман з Цимбалюком, "засвітила" каблучку на правій руці
- Олена Світлицька показала в інстаграм-сторіс каблучку на правій руці, що викликало чутки про її можливий роман з Тарасом Цимбалюком.
- Чутки про роман з Цимбалюком підживлюють їхні спільні появи на публіці та заяви акторки про зайняте серце.
У мережі останнім часом активно обговорюють можливий роман українських акторів Олени Світлицької й Тараса Цимбалюка. Чутки підігріло нове відео знаменитості, де вона показалася зі своїми прикрасами.
Ролик Світлицька показала в інстаграм-сторіс. Уважні користувачі на підмізинному пальці Олени помітили каблучку.
У сторіс акторка розповіла, що через перебої зі світлом, теплом і водою вона разом із доньками – Марією та Вірою – поїхали до готелю, де є електроенергія.
Відео Олена знімала в автівці. У ролику можна помітити, що на підмізинному пальці її правої руки є каблучку. Дехто припустив, що прикраса схожа на обручку, що й посилило розмови про стосунки Світлицької й Цимбалюка.
Втім, якщо переглянути сторінку акторки в інстаграм, стає зрозуміло: цю каблучку вона носить уже близько року. У січні 2025 акторка опублікувала відео, в якому показувала нову прикрасу Cartier – саме про неї вона давно мріяла. До того на цьому ж пальці Світлицька носила лише одну каблучку з діамантом, а згодом додала ще одну. Уже тоді підписники писали в коментарях, що прикраса "виглядає так, ніби вона заміжня".
Для довідки! Олена Світлицька була у шлюбі з чоловіком Миколою протягом 10 років. У 2025 році пара офіційно повідомила про розлучення.
Чому ходять чутки про роман Олени Світлицької й Тараса Цимбалюка?
- Актори часто проводять час разом: вони виступали разом у театрі, мають спільних друзів, подорожували однією компанією та знімали контент для соцмереж.
- Минулого року Олену і Тараса помітили у Львові – тоді вони прогулювалися центром міста, тримаючись за руки.
- Попри це, обидва актори наголошували, що між ними лише дружба.
- Водночас й далі з'являються разом на публіці: нещодавно відвідали показ серіалу "Тиха Нава", а згодом разом поїхали на відпочинок у Буковель.
- Додаткової інтриги додало й зізнання Світлицької в січні – акторка повідомила, що її серце зайняте, проте особу чоловіка вирішила не розкривати.