Відома акторка, якій приписують роман з Цимбалюком, "засвітила" каблучку на правій руці

У мережі останнім часом активно обговорюють можливий роман українських акторів Олени Світлицької й Тараса Цимбалюка. Чутки підігріло нове відео знаменитості, де вона показалася зі своїми прикрасами.

Ролик Світлицька показала в інстаграм-сторіс. Уважні користувачі на підмізинному пальці Олени помітили каблучку.

У сторіс акторка розповіла, що через перебої зі світлом, теплом і водою вона разом із доньками – Марією та Вірою – поїхали до готелю, де є електроенергія.

Відео Олена знімала в автівці. У ролику можна помітити, що на підмізинному пальці її правої руки є каблучку. Дехто припустив, що прикраса схожа на обручку, що й посилило розмови про стосунки Світлицької й Цимбалюка.

Олена Світлицька "засвітила" каблучку на правій руці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Втім, якщо переглянути сторінку акторки в інстаграм, стає зрозуміло: цю каблучку вона носить уже близько року. У січні 2025 акторка опублікувала відео, в якому показувала нову прикрасу Cartier – саме про неї вона давно мріяла. До того на цьому ж пальці Світлицька носила лише одну каблучку з діамантом, а згодом додала ще одну. Уже тоді підписники писали в коментарях, що прикраса "виглядає так, ніби вона заміжня".

Для довідки! Олена Світлицька була у шлюбі з чоловіком Миколою протягом 10 років. У 2025 році пара офіційно повідомила про розлучення.

Чому ходять чутки про роман Олени Світлицької й Тараса Цимбалюка?