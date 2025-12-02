Я припинила бути зручною, – Олена Тополя здивувала заявою на тлі розлучення з чоловіком
- Олена Тополя і Тарас Тополя оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Це рішення було спільним та зваженим.
- Співачка заявила, що переосмислила своє життя, змінилася як особистість, і вирішила жити так, як їй хочеться, переставши бути зручною комусь.
1 грудня українські артисти Олена Тополя та Тарас Тополя оголосили про розлучення. Незадовго до цього співачка дала коментар журналістам, де висловилась про особисте життя.
Вже тоді з'явилися чутки про те, що в подружньому житті виконавців не все гаразд.
Олена Тополя зізналася, що останнім часом повністю переосмислила своє життя. Вона відчула, наскільки воно швидкоплинне, тож вирішила взяти відповідальність за свій вибір і жити так, як їй самій хочеться.
Я змінилась дуже як людина. Я припинила бути зручною комусь, якось, десь. Це і в музиці, звісно. Я просто хочу робити те, що мене насолоджує, говорити так, як я вважаю за потрібне, тоді, коли я вважаю за потрібне,
– зазначила співачка.
Тут варто згадати, що Олена Тополя нещодавно оновила свій образ – вона змінила колір волосся з блонду на яскравий рудий. Усі перевтілення співачки можна побачити на її сторінці в інстаграмі.
Що відомо про розлучення Олени Тополі з чоловіком?
- Олена і Тарас перебували у шлюбі 12 років. У пари є троє спільних дітей: сини Роман і Марко та донька Марія.
- Подружжя зауважило, що рішення розлучитися було зважене і спільне.
- Олена та Тарас вже врегулювали усі супутні майнові питання та питання подальшого фінансового утримання дітей.