Я припинила бути зручною, – Олена Тополя здивувала заявою на тлі розлучення з чоловіком

1 грудня українські артисти Олена Тополя та Тарас Тополя оголосили про розлучення. Незадовго до цього співачка дала коментар журналістам, де висловилась про особисте життя.

Вже тоді з'явилися чутки про те, що в подружньому житті виконавців не все гаразд. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

Олена Тополя зізналася, що останнім часом повністю переосмислила своє життя. Вона відчула, наскільки воно швидкоплинне, тож вирішила взяти відповідальність за свій вибір і жити так, як їй самій хочеться.

Я змінилась дуже як людина. Я припинила бути зручною комусь, якось, десь. Це і в музиці, звісно. Я просто хочу робити те, що мене насолоджує, говорити так, як я вважаю за потрібне, тоді, коли я вважаю за потрібне,

– зазначила співачка.

Інтерв'ю з Оленою Тополею: дивіться відео онлайн

Тут варто згадати, що Олена Тополя нещодавно оновила свій образ – вона змінила колір волосся з блонду на яскравий рудий. Усі перевтілення співачки можна побачити на її сторінці в інстаграмі.

Що відомо про розлучення Олени Тополі з чоловіком?