Олена Тополя різко відреагувала на заяви відомого продюсера про те, що була його коханкою
- Продюсер Вадим Лисиця розповів про роман з Оленою Тополею.
- Після цього співачка висловила обурення його некоректними заявами.
Нещодавно продюсер Вадим Лисиця дав відверте інтерв'ю, де прокоментував свої стосунки зі співачкою Оленою Тополею. Як виявилося, артистка була його коханкою.
Вадим під час розмови зі Славою Дьоміним детально розповів про те, як розвивався їхній роман. На його висловлювання тепер гостро відреагувала Олена. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Ранок у Великому місті".
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Олена Тополя зізналася, що її не ображають заяви Вадима, проте, на її думку, деякі з його висловлювань були некоректними.
Зауважимо, що раніше продюсер, коли розповідав про знайомство з 15-річною Оленою, порівняв її з повією.
Мене це не ображає, але дивує, що стільки років пройшло, а обсмоктується одна й та сама тема, яка вже "забуло й загуло". Нема про що інше поговорити, нема досягнень і нових якихось важливих речей?,
– обурилася виконавиця.
Вона додала, що її юрист уважно стежить за всіма подібними публікаціями в медіа.
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Що відомо про стосунки Вадима Лисиці та Олени Тополі
- Продюсер розповів, що знайомство з Оленою відбулося ще тоді, коли їй було 15, йому ж – 26. Їхні стосунки починалися як професійні, але згодом переросли у романтичні. Довгий час Вадим та Олена зустрічалися таємно, а потім чоловік повідомив свою дружину про роман і подав на розлучення.
- За словами Лисиці, перші три роки їхніх з Оленою стосунків були дуже яскравими та пристрасними, але з часом між ними з'явилося непорозуміння.
- Крапку у стосунках поставила Олена. Вадим зазначав, що жінка тоді була більше сконцентрована на кар'єрі.
- Сьогодні колишні партнери не підтримують зв'язку. Олена Тополя вже понад десять років перебуває у шлюбі з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом, з яким виховує трьох дітей. Водночас Вадим Лисиця у 2017 році одружився вдруге та виховує доньку з Іриною Лисицею. Також в нього є двоє дітей від першого шлюбу.