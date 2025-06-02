Олена Тополя різко відреагувала на заяви відомого продюсера про те, що була його коханкою

Нещодавно продюсер Вадим Лисиця дав відверте інтерв'ю, де прокоментував свої стосунки зі співачкою Оленою Тополею. Як виявилося, артистка була його коханкою.

Вадим під час розмови зі Славою Дьоміним детально розповів про те, як розвивався їхній роман. На його висловлювання тепер гостро відреагувала Олена. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Ранок у Великому місті".

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Олена Тополя зізналася, що її не ображають заяви Вадима, проте, на її думку, деякі з його висловлювань були некоректними.

Зауважимо, що раніше продюсер, коли розповідав про знайомство з 15-річною Оленою, порівняв її з повією.

Мене це не ображає, але дивує, що стільки років пройшло, а обсмоктується одна й та сама тема, яка вже "забуло й загуло". Нема про що інше поговорити, нема досягнень і нових якихось важливих речей?,

– обурилася виконавиця.

Вона додала, що її юрист уважно стежить за всіма подібними публікаціями в медіа.

"Ранок у Великому місті": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Вадима Лисиці та Олени Тополі