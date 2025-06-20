Вона мама трьох дітей, – Тополя відверто зізнався, як ставиться до напівоголених фото дружини

Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі – співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, – також відома українська артистка. Вона активно бере участь у творчих проєктах і час від часу ділиться доволі відвертими фото та відео.

Артист у новому інтерв'ю зізнався, що про це думає. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

Не пропустіть Телеведуча Леся Нікітюк народила первістка: перші фото з малюком

Так, з'ясувалося, що Тарас Тополя позитивно ставиться до напівоголених світлин дружини, адже переконаний, що вона має чудовий вигляд і може цю красу транслювати людям.

Я підтримую. Я хочу, щоб ми зберегли себе в ці моменти життя, в цій красі. Не лише в пісенній красі, як ми проявилися в цьому світі, не лише в наших дітях, а й в тій красі тіла, яку нам дав Бог, яку ми бережемо. Вона як мама трьох дітей прекрасно виглядає. Вона докладає багато зусиль, я це ціную. І вона розумничка,

– наголосив співак.

Він додав, що всі фотосесії дружини бачить перед публікацією, але не вказує їй, які фото постити можна, а які – ні. Олена самостійно обирає. Водночас Тарас може згодом порекомендувати щось видалити, коли йому здається, що це "за межею". Хоч кінцеве слово за жінкою, та Тополя зауважив, що кохана здебільшого прислухається до нього.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що напередодні наша редакція писала історії кохання найпопулярніших українських пар, серед них – Тарас і Олена Тополі.