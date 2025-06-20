Вона мама трьох дітей, – Тополя відверто зізнався, як ставиться до напівоголених фото дружини
- Тарас Тополя позитивно ставиться до напівоголених фото своєї дружини Олени, вважаючи, що вона має чудовий вигляд.
- Тарас переконаний, що краса Олени заслуговує на те, щоб бути показаною, і цінує її зусилля у збереженні цієї краси.
Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі – співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, – також відома українська артистка. Вона активно бере участь у творчих проєктах і час від часу ділиться доволі відвертими фото та відео.
Артист у новому інтерв'ю зізнався, що про це думає. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
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Так, з'ясувалося, що Тарас Тополя позитивно ставиться до напівоголених світлин дружини, адже переконаний, що вона має чудовий вигляд і може цю красу транслювати людям.
Я підтримую. Я хочу, щоб ми зберегли себе в ці моменти життя, в цій красі. Не лише в пісенній красі, як ми проявилися в цьому світі, не лише в наших дітях, а й в тій красі тіла, яку нам дав Бог, яку ми бережемо. Вона як мама трьох дітей прекрасно виглядає. Вона докладає багато зусиль, я це ціную. І вона розумничка,
– наголосив співак.
Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн
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