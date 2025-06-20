Артист у новому інтерв'ю зізнався, що про це думає. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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Так, з'ясувалося, що Тарас Тополя позитивно ставиться до напівоголених світлин дружини, адже переконаний, що вона має чудовий вигляд і може цю красу транслювати людям.

Я підтримую. Я хочу, щоб ми зберегли себе в ці моменти життя, в цій красі. Не лише в пісенній красі, як ми проявилися в цьому світі, не лише в наших дітях, а й в тій красі тіла, яку нам дав Бог, яку ми бережемо. Вона як мама трьох дітей прекрасно виглядає. Вона докладає багато зусиль, я це ціную. І вона розумничка,

– наголосив співак.

Він додав, що всі фотосесії дружини бачить перед публікацією, але не вказує їй, які фото постити можна, а які – ні. Олена самостійно обирає. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Topolia (@alyoshasinger) Водночас Тарас може згодом порекомендувати щось видалити, коли йому здається, що це "за межею". Хоч кінцеве слово за жінкою, та Тополя зауважив, що кохана здебільшого прислухається до нього.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що напередодні наша редакція писала історії кохання найпопулярніших українських пар, серед них – Тарас і Олена Тополі.