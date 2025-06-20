Артист в новом интервью признался, что об этом думает. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
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Так, выяснилось, что Тарас Тополя положительно относится к полуобнаженным фотографиям жены, ведь убежден, что она прекрасно выглядит и может эту красоту транслировать людям.
Я поддерживаю. Я хочу, чтобы мы сохранили себя в эти моменты жизни, в этой красоте. Не только в песенной красоте, как мы проявились в этом мире, не только в наших детях, но и в той красоте тела, которую нам дал Бог, которую мы бережем. Она как мама троих детей прекрасно выглядит. Она прилагает много усилий, я это ценю. И она умничка,
– подчеркнул певец.
Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн
Заметим, что накануне наша редакция писала истории любви самых популярных украинских пар, среди них – Тарас и Елена Тополя.