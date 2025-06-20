Артист в новом интервью признался, что об этом думает. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

Не пропустите Телеведущая Леся Никитюк родила первенца: первые фото с малышом

Так, выяснилось, что Тарас Тополя положительно относится к полуобнаженным фотографиям жены, ведь убежден, что она прекрасно выглядит и может эту красоту транслировать людям.

Я поддерживаю. Я хочу, чтобы мы сохранили себя в эти моменты жизни, в этой красоте. Не только в песенной красоте, как мы проявились в этом мире, не только в наших детях, но и в той красоте тела, которую нам дал Бог, которую мы бережем. Она как мама троих детей прекрасно выглядит. Она прилагает много усилий, я это ценю. И она умничка,

– подчеркнул певец.

Он добавил, что все фотосессии жены видит перед публикацией, но не указывает ей, какие фото постить можно, а какие – нет. Елена самостоятельно выбирает. Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликовано Olena Topolia (@alyoshasinger) В то же время Тарас может потом порекомендовать что-то удалить, когда ему кажется, что это "за гранью". Хотя конечное слово за женщиной, но Тополя отметил, что любимая в основном прислушивается к нему.

Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн

Заметим, что накануне наша редакция писала истории любви самых популярных украинских пар, среди них – Тарас и Елена Тополя.