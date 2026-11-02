"Всі розуміють, хто це": Олена Тополя зізналася, чи злив її ексчоловік інтимне відео

Співачка Олена Тополя розкрила подробиці про людину, яка організувала приховане знімання та шантажувала її скандальним відео. Артистка зізналася, що зловмисником виявився чоловік із її близького оточення, а нещодавно вона знайшла у своєму будинку ще один пристрій для прослуховування.

У новому подкасті "Різні" зірка категорично спростувала чутки про те, що до кіберзлочину причетний її колишній чоловік Тарас Тополя. Замовником виявилася зовсім інша особа, яка мала безперешкодний доступ до житла та автомобіля артистки.

Виконавиця зазначила, що всі докази вже передані правоохоронцям. Вона також поділилася моторошною знахідкою, яка змусила її негайно звернутися до прокуратури.

Поки що всі прекрасно розуміють, хто це. Все, що можна було сказати із доказів, це все, що є в матеріалах, я вже сказала. Ця людина мала доступ до моєї машини, до сигналізації. І не так давно я знайшла другу прослушку вдома. Ідуть експертизи, але не все так просто у нас в правовому полі, розумієте? Не все так легко вдається,

– розповіла Тополя.

За словами Олени, головним мотивом такого жорстокого вчинку стала банальна помста. Співачка впевнена, що зловмисник має серйозні психологічні проблеми.

Вивчивши трохи психологію в цьому напрямку, коли люди так вчиняють, я розумію, що це називається нарцисичний розлад,

– пояснила Олена.

Олена Тополя / фото alyoshasinger

Гучний скандал навколо співачки спалахнув у січні цього року, коли вона отримала погрози через спробу маніпуляцій з її інтимними відео. Тоді Тарас Тополя публічно підтримав колишню дружину, наголосивши на її праві на особисте життя після розлучення.