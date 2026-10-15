В ефірі радіо "Промінь" співак зізнався, що відчуття щастя до нього досить довго не приходило. І тільки пів року тому Тарас нарешті знову зміг його відчути.

Шість місяців тому завітало нарешті вперше. І я зловив себе на думці, що я просто щасливий і не почуваюся винуватим ні перед ким, що мені добре,

– поділився співак.

Тополя додав, що так само, як і він, мільйони людей відчувають схожі почуття – сором за своє щастя. "В когось біда, а в мене все добре. І от в таких моральних дилемах знаходиться реально велика кількість людей", – додав артист.



Співак Тарас Тополя / Фото з інстаграму співака

Чи пов'язане це відчуття щастя із закоханістю та новими стосунками – співак не уточнив. У коментарях під відео Тополю підтримали українці, поділившись своїми відчуттями щодо сорому за щастя.

Як відомо, шлюб Тараса та Олени Тополі (співачки Alyosha), який тривав 12 років із 2013 року, офіційно завершився розлученням: пара неочікувано оголосила про спільне зважене рішення розійтися 1 грудня 2025 року, а юридично шлюб було офіційно розірвано рішенням суду у січні 2026 року.



Олена і Тарас Тополі до розлучення / Фото з інстаграму артистів

Колишнє подружжя виховує трьох спільних дітей. Причини розриву артисти залишили приватними, проте згодом Олена зазначила, що цей крок був пов'язаний із внутрішніми трансформаціями та переоцінкою особистих кордонів після років викликів і вимушеної розлуки через повномасштабну війну.

Невдовзі після завершення шлюбу, у січні цього року, довкола співачки спалахнув гучний скандал через кіберзлочин і шантаж. 10 січня Олена отримала погрози та вимоги грошей через спробу маніпуляцій з її інтимними відео. Співачка одразу звернулася до поліції із заявою про кримінальне правопорушення.



Олена Тополя після розлучення / Фото mstogniy

Пізніше ролик із її участю та іншим чоловіком злили в анонімні Telegram-канали. Олена відкрито заявила, що не збирається соромитися чи піддаватися на маніпуляції злочинців, а Тарас Тополя публічно підтримав колишню дружину, наголосивши, що на момент появи матеріалів їхній шлюб уже був офіційно розірваним і кожен із них має повне право на особисте життя.

Нещодавно інтерв'юерка Аліна Доротюк заявила, що Олена Тополя будує свою піар-стратегію навколо цього скандального відео.