Під час свого інтерв'ю Слава Дьомін нагадав, як Доротюк сказала співачці, що переглянула кілька кадрів приватного запису й звернула увагу на її російську. Він запитав, навіщо журналістка взагалі відкривала це відео.

Аліна пояснила, що отримала його з невідомого телеграм-каналу. За її словами, зазвичай їй пишуть близькі або звертаються з робочими пропозиціями, тому вона звикла відкривати повідомлення.

Коли мені приходить, я завжди відкриваю. Я відкрила, подивилася реально кілька перших кадрів, і мене реально різанула російська мова. І я вимкнула,

– розповіла Доротюк.

Дьомін натомість наголосив, що теж отримував запис, але не став його дивитися. Він вважає неприйнятними як поширення такого відео, так і його перегляд. Журналістка у відповідь підкреслила, що сама нікому його не пересилала.

Далі ведучий поцікавився, чи доречно обговорювати мову людини в контексті оприлюднення її інтимного запису. Доротюк відповіла, що це запитання прозвучало після тривалої розмови з Тополею про сам інцидент, і закликала враховувати повний зміст інтерв'ю.

Водночас журналістка дорікнула співачці тим, як вона публічно обговорювала цю історію.

Ти не вважаєш, що крінжово будувати свою піар-стратегію на злитому інтимному відео і приходити і розповідати про нові подробиці цього інтимного відео протягом двох годин?

– звернулася вона до Дьоміна.

Олена Тополя / фото з інстаграму

Аліна пояснила, що її засмучує, коли публічна позиція людини відрізняється від її поведінки у приватному житті. Як приклад вона навела уявну ситуацію, в якій сама закликала б аудиторію говорити українською, а поза камерою переходила б на російську.

Я як людина маю право на власну точку зору. У мене є певна позиція, я її транслюю незмінно протягом п'яти останніх років. І так, я маю право на цю позицію,

– наголосила Доротюк.

Аліна Доротюк / скриншот з відео

Дьомін знову звернув увагу на те, що людину зняли приховано. Журналістка відповіла, що під час інтерв'ю вони з Тополею докладно обговорили це до запитання про мову. Своє рішення поставити його вона назвала "абсолютно нормальним".

Наприкінці дискусії ведучий запитав, чи викликала б у неї таку саму реакцію англійська мова на записі. Доротюк відповіла, що ні, пояснивши це тим, що Англія не нападає на Україну.

До речі, Олена Тополя розсекретила свій заробіток на музиці та скільки тисяч доларів витрачає на життя.