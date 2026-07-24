Олена Тополя відверто описала, як зараз працює її музична економіка, і назвала суми, які раніше зазвичай залишалися за лаштунками. В інтервʼю Аліні Доротюк вона пояснила, що дохід від пісень залежить не лише від популярності треку, а й від умов контракту та витрат на кожен новий реліз.

За словами співачки, нині вона працює з Tower Records і отримує близько 43% з кожної сотні. Водночас артистка наголосила, що це ще не той рівень, на який хотілося б вийти, адже все вирішує те, як "піде" пісня, а на її запуск потрібні чималі вкладення.

Я забираю близько 43% відсотків. Це непогано, але не так, як хотілось би. Все залежить від того, як піде пісня. Кожен реліз потребує величезних вкладень. І не завжди є такі ресурси,

– поділилася артистка.

Окремо Доротюк згадала трек "Хочеш", який вийшов два роки тому разом із Дібровою. Композиція вже зібрала понад 44 мільйони прослуховувань, а заробіток від неї, за словами артистки, вони ділять навпіл. На запитання про суму співачка припустила, що йдеться про понад 20 тисяч доларів.

DIBROVA & ОЛЕНА ТОПОЛЯ – Хочеш – дивитися кліп онлайн:

Не менш конкретно артистка відповіла і про приватні виступи. Мінімальна вартість корпоративу, за її словами, стартує з 5 тисяч доларів, а фінальна ціна залежить від кількості пісень, тривалості концерту, складу музикантів, технічного райдеру, місця проведення та навіть від того, скільки днів потрібно бути на виїзді.

Мінімум від 5 тисяч доларів. Ціна залежить від тривалості виступу, від кількості музикантів, від беклайну, від райдеру, від того, де і куди треба їхати, скільки днів там перебувати,

– розсекретила заробіток з корпоративів Олена Тополя.

Олена Тополя / фото з інстаграму

Також Олена Тополя назвала суму своїх базових витрат на місяць. У спокійний період, за її словами, їй потрібно щонайменше 6 тисяч доларів, і це лише особисті витрати.

У такий досить спокійний місяць – щонайменше 6 тисяч доларів я витрачаю особисто на себе,

– зазначила конкретну суму артистка.

До речі, в цьому ж інтервʼю Олена Тополя зізналася в експериментах на відео та розповіла, що їй довелося спробувати вперше.