Елена Тополя откровенно рассказала, как сейчас устроена ее музыкальная экономика, и назвала суммы, которые раньше обычно оставались за кулисами. В интервью Алине Доротюк она объяснила, что доход от песен зависит не только от популярности трека, но и от условий контракта и затрат на каждый новый релиз.

По словам певицы, сейчас она сотрудничает с Tower Records и получает около 43% с каждой сотни. В то же время артистка подчеркнула, что это еще не тот уровень, на который хотелось бы выйти, ведь все решает то, как "пойдет" песня, а на ее запуск требуются немалые вложения.

Я взял около 43% процентов. Это неплохо, но не так, как хотелось бы. Все зависит от того, как пойдет песня. Каждый релиз требует огромных вложений. И не всегда есть такие ресурсы,

– поделилась артистка.

Отдельно Доротюк упомянула трек "Хочешь", который вышел два года назад вместе с Дибровой. Композиция уже собрала более 44 миллионов прослушиваний, а доход от нее, по словам артистки, они делят пополам. На вопрос о сумме певица предположила, что речь идет о более чем 20 тысячах долларов.

DIBROVA & ЕЛЕНА ТОПОЛЯ – Хочешь – смотреть клип онлайн:

Не менее конкретно артистка ответила и о частных выступлениях. Минимальная стоимость корпоратива, по ее словам, начинается с 5 тысяч долларов, а окончательная цена зависит от количества песен, продолжительности концерта, состава музыкантов, технического райдера, места проведения и даже от того, сколько дней нужно провести в разъездах.

Минимум от 5 тысяч долларов. Цена зависит от продолжительности выступления, от количества музыкантов, от бэклайна, от райдера, от того, где и куда нужно ехать, сколько дней там находиться,

– раскрыла подробности заработка на корпоративах Елена Тополя.

Елена Тополя / фото из инстаграма

Также Елена Тополя назвала сумму своих базовых расходов в месяц. В спокойный период, по ее словам, ей требуется не менее 6 тысяч долларов, и это только личные расходы.

В такой довольно спокойный месяц – не менее 6 тысяч долларов я трачу лично на себя,

– отметила конкретную сумму артистка.

Кстати, в этом же интервью Елена Тополя призналась в экспериментах на видео и рассказала, что ей пришлось попробовать это впервые.