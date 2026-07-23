Подробностями громкой истории певица поделилась в интервью журналистке Алине Доротюк. Как известно, певица стала жертвой шантажистов, которые в течение длительного времени следили за ней и прослушивали ее, а впоследствии подслали мужчину, который должен был соблазнить ее и зафиксировать это на скрытую камеру за денежное вознаграждение.

Подробности шантажа и следствия

По словам Елены Тополи, в ходе следствия выяснилось, что мужчина получал четкие указания от заказчика относительно того, что именно предлагать ей в постели. Артистка признается, что была шокирована, когда узнала, какие грязные вещи злоумышленники требовали от него сделать.

И хотя от большинства сомнительных предложений исполнительница сразу отказалась, на некоторые из них она все же согласилась. Именно эти моменты и попали в скандальные кадры. Певица объясняет, что пошла на это из простого любопытства, поскольку никогда раньше с подобным не сталкивалась.

Елена Тополя / фото из инстаграма

Что именно было на видео

Елена отметила, что это был ее первый и единственный подобный опыт в жизни, который она не собирается повторять – в частности, это касается употребления запрещенных веществ.

Я понимаю, что на видео есть моменты, которые действительно не вызывают ничего хорошего в плане того, что некоторым это кажется отвратительным, мерзким, но я могу признаться, что пробовала это впервые в жизни и мне просто было интересно. Я даже не понимала, что это такое. То есть я согласилась, я один раз попробовала и на этом закончила,

– поделилась певица.

Исполнительница добавила, что во время тех событий чувствовала себя просто как человек, открывающий для себя что-то неизвестное, однако это не является ее привычным образом жизни.

Я в этом процессе была как ребенок, который узнает что-то новое. Я узнала кое-что новенькое, но это не значит, что я так живу,

– подытожила артистка.

Певица Елена Тополя / фото из инстаграма

Тополя подчеркнула, что личные дела между двумя людьми вообще не должны становиться предметом публичного обсуждения.

Кстати, Елена Тополя наконец раскрыла имя шантажиста и назвала сумму, которую он получил за это отвратительное дело.