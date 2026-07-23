Подробицями гучної історії виконавиця поділилася в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк. Як відомо, співачка стала жертвою шантажистів, які тривалий час здійснювали за нею стеження та прослуховування, а згодом підіслали чоловіка, який мав спокусити її та зафіксувати це на приховану камеру за грошову винагороду.

Подробиці шантажу та слідства

За словами Олени Тополі, під час слідства з'ясувалося, що чоловік отримував чіткі вказівки від замовника щодо того, що саме пропонувати їй у ліжку. Артистка зізнається, що була шокована, коли дізналася, які брудні речі зловмисники вимагали від нього зробити.

І хоча від більшості сумнівних пропозицій виконавиця одразу відмовилася, на деякі з них вона все ж погодилася. Саме ці моменти й потрапили на скандальні кадри. Співачка пояснює, що пішла на це зі звичайної цікавості, оскільки ніколи раніше з подібним не стикалася.

Олена Тополя / фото з інстаграму

Що саме було на відео

Олена зазначила, що це був її перший та єдиний подібний досвід у житті, який вона не збирається повторювати – зокрема, це стосується вживання заборонених речовин.

Я розумію, що там є моменти на відео, які дійсно не викликають нічого хорошого в плані того, що декому це там огидно, бридко, але я можу зізнатися, що я вперше пробувала це в житті і мені просто було цікаво. Я навіть не розуміла, що це таке. Тобто я погодилася, я один раз спробувала і на цьому закінчила,

– поділилася співачка.

Виконавиця додала, що під час тих подій почувалася просто як людина, яка відкриває для себе щось невідоме, проте це не є її звичним способом життя.

Я як дитина в цьому процесі була, яка дізнається щось нове. Дещо я дізналася новенького, але це не означає, що я так живу,

– підсумувала артистка.

Співачка Олена Тополя / фото з інстаграму

Тополя наголосила, що приватні речі між двома людьми взагалі не повинні ставати предметом публічного обговорення.

До речі, Олена Тополя нарешті розсекретила ім'я шантажиста і назвала суму, яку він отримав за цю огидну справу.