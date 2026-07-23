Артистка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, що перша частина досудового розслідування у справі про шантаж завершилася. Тепер Олена змогла розкрити ім'я цього чоловіка. До речі, раніше зірка розповідала, що план щодо її дискредитації готували місяцями до того, як все сталося.

Так от один із фігурантів, якого поліція затримала в січні, незабаром постане перед судом. Йому загрожує щонайменше 7 років ув'язнення за вимагання (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 ККУ). До цієї справи підозрюваному додали також ще дві статті.

Сергій Ж. буде вже скоро в суді слухати, що його чекає далі. Це не гра, друзі, це не піар, не мої якісь хворі фантазії. В мене, слава Богу, їх немає. Так от, людина отримає своє по закону. І це створила не я. Кожен має відповідати за свої дії,

– підкреслила співачка.

Тополя також додала, що це рішення поки що стосується лише одного з виконавців. Справа щодо замовників продовжується.

Там ще декілька людей, які долучені до цієї всієї комбінації, яка була створена,

– каже артистка.

Співачка вже давно знає, хто стоїть за організацією шантажу, але поки не може оголосити всі імена: "Звісно, є моменти, де я не можу називати прізвище повністю, тому я кажу Сергій Ж. Але там є ще ті прізвища, навіть ім'я, яке я не зможу назвати, тому що всі одразу все зрозуміють".

Артистка також розповіла про знайомство з Сергієм Ж., яке відбулося 10 грудня. Це були її перші стосунки після розлучення з Тарасом Тополею. Олена не планувала нового роману, однак чоловік активно залицявся. Виявляється, за цю операцію він отримав 15 тисяч доларів.

Він не давав мені проходу, постійно мені дзвонив, писав. Він проявляв свій інтерес постійно до мене, дарував мені квіти,

– пригадала співачка.

Тополя також зізналася, як нещодавно у своїй квартирі знайшла пристрій для прослуховування: "Я шукала одні свої сережки й випадково знайшла прослушку. І це була уже друга прослушка. Попередню я знаходила в сумці. І це було ще в листопаді", – каже артистка.

Інтерв'ю Олени Тополі Аліні Доротюк: дивіться відео

Раніше Олена Тополя розповідала, що за зливом її інтимного відео стоїть ціла команда людей, яка працює у шоубізнесі.