Українська співачка Олена Тополя поділилася новими деталями скандальної історії зі зливом її інтимного відео в інтерв'ю для Насправді SHOW. За словами артистки, шантажисти не один місяць продумували ретельний план оприлюднення ролика, а головною причиною стало бажання повністю знищити її репутаційно та навіть фінансово, адже вони втратили над нею будь-який вплив.

Зірка не назвала імен, однак дала зрозуміти, що причетні до інциденту перебували в її найближчому оточенні. Раніше артистка заявляла, що розсекретить персон після завершення досудового слідства. Як зазначила Олена Тополя, процес розслідування справи добігає кінця, однак її, як потерпілу, він далеко не задовольняє. Виконавиця пояснила, що перебіг слідства намагаються затягнути, проте вона готова йти до кінця й самостійно розставити крапки над "і", якщо їй будуть надалі перешкоджати.

Що іронічно, як поділилася Олена Тополя, люди, які були причетні до скандалу, намагалися виставити себе "білими і пухнастими". Кривдники підтримували артистку та навіть пропонували допомогу, однак вже тоді вона розуміла, хто вони насправді.

Я навіть описати це не можу, яким має бути лицемірство, щоби усвідомлено робити такі речі. Цей весь план готували кілька місяців. Увесь план прораховувався, але вони прорахувалися. Вони не очікували, що я так відреагую. Вони очікували, що я буду розгублена і саме до них звернуся по допомогу. Але я ж зрозуміла, звідки ноги ростуть. Це якраз ті люди, які роками маніпулювали в своїх інтересах,

– поділилася співачка.

Зірка не оминула увагою й те, як скандальна ситуація вплинула на неї. Адже наслідки вона відчуває й досі.

Є дуже багато моментів, які вплинули на мою репутацію. На сприйняття мене як жінки, як мами, як співачки. Як нормальної і адекватної людини, яка нічого поганого нікому не зробила, ніякі закони не переступила і розгульного способу життя не вела, коли була в шлюбі. Але це перевернули, як вигідно тим, хто намагається знищити мене не тільки репутаційно, а й фінансово. І там різні напрямки. Звісно ж, і менталку,

– висловилася знаменитість.

Інтерв'ю Олени Тополі Насправді SHOW: дивіться відео онлайн

Скандал зі зливом особистого відео Олени Тополі: що відомо

У січні 2026 року Олена Тополя повідомила, що стала жертвою шантажистів, які вимагали від неї 75 тисяч доларів, погрожуючи оприлюднити інтимне відео з нею та 23-річним хлопцем. Співачка не повелася на маніпуляції кривдників, а одразу звернулася до правоохоронців. Після цього 19 січня в мережі з'явилися приватні відео за її участю. Незабаром поліція затримала 23-річного киянина, якому повідомили про підозру. За попередніми даними, саме він міг знімати відео зі співачкою на приховану камеру.