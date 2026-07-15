Украинская певица Елена Тополя поделилась новыми подробностями скандальной истории с утечкой ее интимного видео в интервью для "Насправді SHOW". По словам артистки, шантажисты не один месяц тщательно продумывали план обнародования ролика, а главной причиной стало желание полностью уничтожить ее репутацию и даже нанести финансовый ущерб, ведь они утратили над ней всякое влияние.

Звезда не назвала имен, однако дала понять, что причастные к инциденту находились в ее ближайшем окружении. Ранее артистка заявляла, что раскроет имена этих лиц после завершения досудебного следствия. Как отметила Елена Тополя, процесс расследования дела подходит к концу, однако ее, как потерпевшую, он далеко не устраивает. Исполнительница пояснила, что ход следствия пытаются затянуть, однако она готова дойти до конца и самостоятельно расставить все точки над "i", если ей будут и дальше препятствовать.

Как ни иронично, по словам Елены Тополи, люди, причастные к скандалу, пытались выставить себя "белыми и пушистыми". Обидчики поддерживали артистку и даже предлагали помощь, однако уже тогда она понимала, кто они на самом деле.

Я даже описать не могу, каким должно быть лицемерие, чтобы сознательно делать такие вещи. Весь этот план готовили несколько месяцев. Весь план был тщательно просчтан, но они просчитались. Они не ожидали, что я так отреагирую. Они ожидали, что я буду растеряна и именно к ним обращусь за помощью. Но я же поняла, откуда у них ноги растут. Это как раз те люди, которые годами манипулировали в своих интересах,

– поделилась певица.

Звезда не обошла вниманием и то, как скандальная ситуация повлияла на нее. Ведь последствия она ощущает до сих пор.

Есть очень много моментов, которые повлияли на мою репутацию. На восприятие меня как женщины, как мамы, как певицы. Как нормального и адекватного человека, который ничего плохого никому не сделал, никаких законов не нарушил и разгульного образа жизни не вел, когда был в браке. Но это преподнесли так, как выгодно тем, кто пытается уничтожить меня не только репутационно, но и финансово. И там разные направления. Конечно же, и менталитет,

– высказалась знаменитость.

Интервью Елены Тополи "На самом деле SHOW": смотрите видео онлайн

Скандал со утечкой личного видео Елены Тополи: что известно

В январе 2026 года Елена Тополя сообщила, что стала жертвой шантажистов, которые требовали от нее 75 тысяч долларов, угрожая обнародовать интимное видео с ней и 23-летним парнем. Певица не поддалась манипуляциям злоумышленников, а сразу обратилась в правоохранительные органы. После этого 19 января в сети появились личные видео с ее участием. Вскоре полиция задержала 23-летнего киевлянина, которому сообщили о подозрении. По предварительным данным, именно он мог снимать видео с певицей на скрытую камеру.