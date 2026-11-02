"Все понимают, кто это": Елена Тополя призналась, слил ли ее бывший муж интимное видео

В новом подкасте "Разные" звезда категорически опровергла слухи о том, что к киберпреступлению причастен ее бывший муж Тарас Тополя. Заказчиком оказался совсем другой человек, у которого был беспрепятственный доступ к жилью и автомобилю артистки.

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Исполнительница отметила, что все доказательства уже переданы правоохранительным органам. Она также поделилась жуткой находкой, которая заставила ее немедленно обратиться в прокуратуру.

Пока что все прекрасно понимают, кто это. Все, что можно было сказать на основании доказательств, то есть все, что есть в материалах, я уже сказала. У этого человека был доступ к моей машине, к сигнализации. И не так давно я нашла вторую прослушку дома. Проводятся экспертизы, но не все так просто у нас в правовом поле, понимаете? Не все так легко получается– рассказала Тополя.

По словам Елены, главным мотивом такого жестокого поступка стала банальная месть. Певица уверена, что у злоумышленника серьезные психологические проблемы.

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Изучив немного психологию в этом направлении, когда люди так поступают, я понимаю, что это называется нарциссическим расстройством– пояснила Елена.

Елена Тополя / фото alyoshasinger

Громкий скандал вокруг певицы разразился в январе этого года, когда она получила угрозы из-за попытки манипуляций с ее интимными видео. Тогда Тарас Тополя публично поддержал бывшую жену, подчеркнув ее право на личную жизнь после развода.