Вперше після того, як російська ракета зруйнувала квартиру: Олена Тополя звернулася до українців

Внаслідок ракетного обстрілу російської армії по столиці України постраждала квартира співаків Тараса та Олени Тополі. Виконавиця через декілька годин після атаки вийшла в інстаграм-сторіс.

Вона записала звернення до українців. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олени Тополі.

Вас також може зацікавити Уламки летіли в усі сторони, – відомий співак ледь не постраждав під час нічної атаки на Київ

Спершу співачка подякувала співвітчизникам за підтримку. Олена додала, що наразі вони розбираються з наслідками ракетного обстрілу, але загалом все вже спокійно.

Я хочу подякувати усім за те, що ви відреагували моментально. Для мене це дуже приємно. Все добре. Ми розбираємося. Якщо що, я обов'язково до вас звернуся. Але мені дуже приємно, що вас так багато. Це ще раз доказує, наскільки ми можемо бути вкупці, наскільки ми можемо бути об'єднані й сильні,

– наголосила виконавиця.

Олена Тополя звернулася до українців: дивіться відео онлайн

Що відомо про квартиру Тараса та Олени Тополі у Києві

Під час нічної ракетної атаки 23 червня російська ракета влучила в будинок навпроти оселі зіркової родини. Вибуховою хвилею у квартирі вибило вікна, пошкодило та вирвало броньовані двері, а також частково обвалилися стіни. На щастя, сім'я не постраждала.

Також варто додати, що Олена Тополя публікувала відео з перших хвилин після обстрілу, де видно наслідки руйнувань. Тоді в артистки від шоку відняло дар мови.