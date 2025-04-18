Це жесть, – вчителька з вокалу розкритикувала творчість Полякової та ще двох відомих співачок

Відома вчителька з вокалу Олена Українець, яка стала популярна завдяки тіктоку, висловилась про вокал Олі Полякової. Також вона прокоментувала професіоналізм Наді Дорофєєвої та Анни Трінчер.

Вона пояснила, чому ці виконавиці їй не подобаються. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал LUKI.

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Так, на думку викладачки, Оля Полякова непрофесійно володіє своїм голосом.

Це жесть. Як людина – вона мені крута, але як співачка – мати рідна, я не можу. Для мене це жесть. Мені здається, що вона не до кінця перевчилася з академістки в естрадницю. Можливо, це її стиль, можливо, в цьому щось є прикольне. Я говорю з професійного погляду, що це не є, на мою думку, вау професійно. Я не скажу, що вона кричить, але вона занадто старається,

– поділилася Українець.

Вона також висловилась про вокальні здібності Наді Дорофєєвої та Анни Трінчер. Олена вважає, що вони співають в ніс, через що важко розібрати текст.

Це мене дратує, я не можу,

– сказала вчителька.

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