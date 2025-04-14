Також педагогиня прокоментувала вокальні здібності Олі Полякової, Злати Огнєвіч, Тіни Кароль та інших зірок, зізнавшись, хто з них їй найбільше не подобається. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал LU;KI, де люди розповідають про те, що їх бісить.

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Так, з'ясувалося, що Олені Українець не подобається спів Klavdia Petrivna.

Я страшенно не люблю, як вона співає. У неї прикольні пісні, класний проєкт. Але я терпіти не можу, як вона співає. Ну окей, гумористичні пісні співаєш. Що з цим далі зробиш? Ти будеш трагічну пісню таким голосом співати, серйозно? Це ж кринж. І кринж не в тому навіть, що вона так співає. А в тому, що, мені здається, професійний співак має співати по-всякому. Він має співати й оперу, і народний, і джаз, і хор, і Джамалу – все має співати. Тому що йому має бути комфортно,

– пояснила викладачка з вокалу.

Вона додала, що виступи Klavdia Petrivna в "Палаці спорту" був такий собі.

Я розумію, нерви, але ти себе позиціонуєш як артистку. Повинен бути рівень,

– вважає блогерка.

Для довідки! Klavdia Petrivna на початку кар'єри була інкогніто-виконавицею, лише на першому сольному концерті вона розкрила свою особистість. Тоді стало відомо, що під маскою ховалася юна співачка з Львівської області Соломія Опришко. Виступ в "Палаці спорту" якраз став її першим публічним сольним концертом, який зібрав аншлаг у столиці.

Також Олена Українець вважає, що "занадто старається" Оля Полякова, а Надя Дорофєєва та Анна Трінчер, за словами викладачки, співають у ніс, нерозбірливо.

Відео з Оленою Українець: дивіться онлайн

Хто з українських виконавців до вподоби Олені Українець

Викладачка вважає, що професійною співачкою серед українських артистів є Злата Огнєвіч, яка, за словами Олени, може заспівати все. Також їй подобається Джамала. Олена ще "крутим" вважає Монатіка та MELOVIN. Костянтин Бочаров, на думку Українець, дуже покращив свої навички за останній рік. Викладачка додала, що хороші вокальні здібності є в Тіни Кароль.