Также педагог прокомментировал вокальные способности Оли Поляковой, Златы Огневич, Тины Кароль и других звезд, признавшись, кто из них ей больше всего не нравится. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал LU;KI, где люди разных рассказывают о том, что их бесит.

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Так, выяснилось, что Елене Украинец не нравится пение Klavdia Petrivna.

Я ужасно не люблю, как она поет. У нее прикольные песни, классный проект. Но я терпеть не могу, как она поет. Ну окей, юмористические песни поешь. Что с этим дальше сделаешь? Ты будешь трагическую песню таким голосом петь, серьезно? Это же кринж. И кринж не в том даже, что она так поет. А в том, что мне кажется профессиональный певец должен петь по-всякому. Он должен петь и оперу, и народный, и джаз, и хор, и Джамалу – все должен петь. Потому что ему должно быть комфортно,

– объяснила преподавательница по вокалу.

Она добавила, что выступления Klavdia Petrivna во "Дворце спорта" было такое-сякое.

Я понимаю, нервы, но ты себя позиционируешь как артистку. Должен быть уровень,

– считает блогерша.

Для справки! Klavdia Petrivna в начале карьеры позиционировала себя как инкогнито-исполнительница, только на первом сольном концерте она раскрыла свою личность. Тогда стало известно, что под маской скрывалась юная певица из Львовской области Соломия Опрышко. Выступление во "Дворце спорта" как раз стало ее первым публичным сольным концертом, который собрал аншлаг в столице.

Также Елена Украинец считает, что "слишком старается" Оля Полякова, а Надя Дорофеева и Анна Тринчер, по словам преподавательницы, поют в нос, неразборчиво.

Видео с Еленой Украинец: смотрите онлайн

Кто из украинских исполнителей нравится Елене Украинец

Преподавательница считает, что профессиональной певицей среди украинских исполнительниц является Злата Огневич, которая, по словам Елены, может спеть все. Также ей нравится Джамала. Педагог еще "крутым" считает Монатика и MELOVIN. Константин Бочаров, по мнению Украинец, очень улучшил свои навыки за последний год. Преподавательница добавила, что хорошие вокальные способности есть у Тины Кароль.