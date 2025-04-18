Вона пояснила, чому ці виконавиці їй не подобаються. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал LUKI.

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Так, на думку викладачки, Оля Полякова непрофесійно володіє своїм голосом.

Це жесть. Як людина – вона мені крута, але як співачка – мати рідна, я не можу. Для мене це жесть. Мені здається, що вона не до кінця перевчилася з академістки в естрадницю. Можливо, це її стиль, можливо, в цьому щось є прикольне. Я говорю з професійного погляду, що це не є, на мою думку, вау професійно. Я не скажу, що вона кричить, але вона занадто старається,

– поділилася Українець.

Вона також висловилась про вокальні здібності Наді Дорофєєвої та Анни Трінчер. Олена вважає, що вони співають в ніс, через що важко розібрати текст.

Це мене дратує, я не можу,

– сказала вчителька.

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