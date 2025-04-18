Вона пояснила, чому ці виконавиці їй не подобаються. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал LUKI.
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Так, на думку викладачки, Оля Полякова непрофесійно володіє своїм голосом.
Це жесть. Як людина – вона мені крута, але як співачка – мати рідна, я не можу. Для мене це жесть. Мені здається, що вона не до кінця перевчилася з академістки в естрадницю. Можливо, це її стиль, можливо, в цьому щось є прикольне. Я говорю з професійного погляду, що це не є, на мою думку, вау професійно. Я не скажу, що вона кричить, але вона занадто старається,
– поділилася Українець.
Вона також висловилась про вокальні здібності Наді Дорофєєвої та Анни Трінчер. Олена вважає, що вони співають в ніс, через що важко розібрати текст.
Це мене дратує, я не можу,
– сказала вчителька.
Відео про те, що бісить викладачку: дивіться онлайн
Що Олена Українець сказала про інших відомих виконавців
- Найпрофесійнішою співачкою в Україні вона назвала Злату Огнєвіч, адже та може виконувати пісні в будь-якому стилі.
- Джамалу викладачка з вокалу вважає крутою як професіоналку, але не як вокалістку. Їй подобається як Джа виконує джаз.
- Олені Українець ще до вподоби Монатік, MELOVIN та Тіна Кароль. Водночас відома вчителька з вокалу "рознесла" Klavdia Petrivna та її виступ в "Палаці спорту".