У стильному темно-синьому костюмі: Зеленська вразила діловим образом у Південній Африці

Володимир Зеленський разом з дружиною прибули з робочим візитом до Південно-Африканської республіки (ПАР). Вони вже показали перші кадри зі своєї поїздки.

Зокрема, момент їхнього спуску трапом з українського літака. Перша леді мала стриманий та стильний образ. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олени Зеленської.

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Перша леді України підібрала темно-синій діловий костюм з піджаком та штанами, під яким біла блузка. Вона додала до свого вбрання лаковані лофери, зробила легкий макіяж та акуратно вклала волосся.

Водночас Володимир Зеленський одягнув чорну кофту, штани та взуття в тон.

Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль. Розраховуємо на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей. Обов'язково зміцнимо й наші культурні та освітні зв'язки,

– зазначило президентське подружжя, пояснюючи причину свого візиту до Південної Африки.

Перебуваючи в Південно-Африканській Республіці, Олена Зеленська прокоментувала масований ракетний обстріл Росії по Україні, який відбувся в ніч проти 24 квітня.