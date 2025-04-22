Дружина президента України показалася у стильній вишиванці від бренду Etnodim, який створює вишитий одяг, що відповідає сучасним тенденціям, але зберігає зв'язок з традиціями. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олени Зеленської.

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Так, у соцмережах перша леді розповіла, що в Туреччині запрацювали два українські аудіогіди. Доступні вони в музеї Трої в місті Чанаккале та археологічному музеї Стамбула.

Також вона показала своє нове фото у коричневій вишиванці прямого силуету з об'ємними рукавами на гумці. На сорочці можна побачити молочний орнамент, який виконали за художньою інтерпретацією тризуба Миколи Оверковича Битинського – відомого українського геральдиста, графіка та поета.

Вартість такої вишиванки, на сайті бренду Etnodim, становить шість тисяч чотириста гривень.

Варто зазначити, що раніше у Києві Олена Зеленська зустрілася з представниками 30 закладів вищої освіти з 20 областей України. Для цього заході вона обрала стриманий чорний костюм, який доповнила золотою брошкою українського ювелірного бренду Guzema, створеною у співпраці з Gunia Project. Ця прикраса належить до колекції "Незалежна", випущеної до 30-річчя незалежності України, та відтворює традиційні орнаменти українських рушників 19 століття. Раніше ми детальніше писали про образ Зеленської із символічною брошкою.