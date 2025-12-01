У вишуканому чорному костюмі: Зеленська зачарувала діловим образом на зустрічі у Франції
- Олена Зеленська разом з Володимиром Зеленським відвідали Єлисейський палац у Франції, де зустрілися з Емманюелем та Бріжит Макрон.
- Перша леді України обрала для зустрічі класичний чорний штанний костюм, доповнений білою сорочкою та аксесуарами.
Олена Зеленська з Володимиром Зеленським відправились з робочим візитом до Франції. 1 грудня разом з Емманюелем та Бріжит Макрон їх побачили у Єлисейського палацу.
Для цієї зустрічі перша леді України обрала стриманий та водночас стильний образ. Пише 24 Канал з посиланням на New York Post.
У Єлисейський палац, де Володимир Зеленський та Емманюель Макрон провели зустріч у форматі віч-на-віч, перша леді України приїхала у класичному чорному штанному костюмі, який складався з піджака та прямих штанів. До свого вбрання Олена Зеленська додала білу сорочку, брошку, сережки, чорну сумку-клатч і підбори в тон.
Коли ще Олена Зеленська зустрічалася з Бріжит Макрон?
- Перша їхня зустріч відбулася у червні 2019 року. Тоді Олена Зеленська з'явилася у Франції в костюмі світло-блакитного кольору, який складався з піджака і спідниці.
- Також вони з дружиною Емануеля Макрона зустрічалися у 2022 році на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Тоді перша леді України одягнула костюм м'ятного кольору.
- У листопаді 2023 року Олена Зеленська зустрілася з подружжям Макронів у бежевому костюмі від українського бренду The Coat.
- Влітку минулого року на зустріч у Єлисейському палаці Олена Зеленська прийшла у вишиванці та штанах-палаццо.