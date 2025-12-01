У вишуканому чорному костюмі: Зеленська зачарувала діловим образом на зустрічі у Франції

Олена Зеленська з Володимиром Зеленським відправились з робочим візитом до Франції. 1 грудня разом з Емманюелем та Бріжит Макрон їх побачили у Єлисейського палацу.

Для цієї зустрічі перша леді України обрала стриманий та водночас стильний образ. Пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

У Єлисейський палац, де Володимир Зеленський та Емманюель Макрон провели зустріч у форматі віч-на-віч, перша леді України приїхала у класичному чорному штанному костюмі, який складався з піджака та прямих штанів. До свого вбрання Олена Зеленська додала білу сорочку, брошку, сережки, чорну сумку-клатч і підбори в тон.

Подружжя Зеленських з Бріжит та Емманюелем Макронами / Фото Getty images

Коли ще Олена Зеленська зустрічалася з Бріжит Макрон?