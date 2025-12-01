В изысканном черном костюме: Зеленская очаровала деловым образом на встрече во Франции
- Елена Зеленская вместе с Владимиром Зеленским посетили Елисейский дворец во Франции, где встретились с Эмманюэлем и Брижит Макрон.
- Первая леди Украины выбрала для встречи классический черный брючный костюм, дополненный белой рубашкой и аксессуарами.
Елена Зеленская с Владимиром Зеленским отправились с рабочим визитом во Францию. 1 декабря вместе с Эмманюэлем и Брижит Макрон их увидели у Елисейского дворца.
Для этой встречи первая леди Украины выбрала сдержанный и одновременно стильный образ. Пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.
В Елисейский дворец, где Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели встречу в формате с глазу на глаз, первая леди Украины приехала в классическом черном брючном костюме, который состоял из пиджака и прямых брюк. К своему наряду Елена Зеленская добавила белую рубашку, брошь, серьги, черную сумку-клатч и каблуки в тон.
Когда еще Елена Зеленская встречалась с Брижит Макрон?
- Первая их встреча состоялась в июне 2019 года. Тогда Елена Зеленская появилась во Франции в костюме светло-голубого цвета, который состоял из пиджака и юбки.
- Также они с женой Эмануэля Макрона встречались в 2022 году на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Тогда первая леди Украины надела костюм мятного цвета.
- В ноябре 2023 года Елена Зеленская встретилась с супругами Макронов в бежевом костюме от украинского бренда The Coat.
- Летом прошлого года на встречу в Елисейском дворце Елена Зеленская пришла в вышиванке и брюках-палаццо.