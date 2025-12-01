Для этой встречи первая леди Украины выбрала сдержанный и одновременно стильный образ. Пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

В Елисейский дворец, где Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели встречу в формате с глазу на глаз, первая леди Украины приехала в классическом черном брючном костюме, который состоял из пиджака и прямых брюк. К своему наряду Елена Зеленская добавила белую рубашку, брошь, серьги, черную сумку-клатч и каблуки в тон.

Супруги Зеленских с Брижит и Эмманюэлем Макронами / Фото Getty images

Когда еще Елена Зеленская встречалась с Брижит Макрон?