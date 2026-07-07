У костюмі кольору кемел: Олена Зеленська разом із чоловіком прибула на саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибув до Анкари, де розпочався 36-й саміт НАТО, який об'єднав лідерів усіх 32 країн Альянсу.

На офіційній сторінці президента України в інстаграмі опублікували відео, на якому глава держави та перша леді сходять із літака після прибуття до столиці Туреччини. Для робочої поїздки Олена Зеленська обрала стриманий, але водночас стильний образ.

Перша леді з'явилася у костюмі кольору кемел, що складався з подовженого двобортного жакета оверсайз і широких штанів у тон. Образ вона доповнила темними сонцезахисними окулярами, замшевими туфлями дещо темнішого відтінку та лаконічними сережками. Волосся дружини президента вклали в легкі локони.

Водночас Володимир Зеленський традиційно обрав чорний комплект, що складався з куртки та штанів. Його образ доповнило чорне взуття.

Як відомо, саміт НАТО триватиме два дні – 7 та 8 липня. Однією з ключових тем стане подальша підтримка України. Президент нашої країни вже розповів про свої плани на цей робочий візит.

Форум оборонних індустрій НАТО, заплановані майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами, нові Drone Deals та інші домовленості з партнерами. Незмінно будемо працювати над посиленням ППО для України. Нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво – все це наш пріоритет,

– написав Володимир Зеленський.

Зауважимо, що останнім часом перша леді все частіше супроводжує главу держави на публічних заходах. Зокрема, нещодавно Олена Зеленська з'явилася разом із чоловіком на відкритті Superhumans в Одесі, де вона входить до наглядової ради центру.