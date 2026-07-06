Для публічного заходу дружина глави держави обрала стриманий, але елегантний образ. Світлини з відкриття вона опублікувала на своїй офіційній сторінці в інстаграмі. До речі, напередодні Олену Зеленську бачили разом з чоловіком на урочистостях до Дня Конституції в Києві.

Який вигляд мала перша леді під час відкриття Superhumans в Одесі?

Олена Зеленська одягнула стриманий діловий костюм темно-коричневого кольору, який поєднала зі світлим топом. Образ доповнили темні підбори з квадратним носом, золоті сережки-краплі та акуратна зачіска з зібраним волоссям і випущеними пасмами спереду.

Олена Зеленська разом із чоловіком на відкритті Superhumans центру в Одесі / Фото з телеграм-каналу першої леді України

Відомо, що Superhumans Odesa став третім центром мережі в Україні після Львова та Дніпра. Кожен із них має власну спеціалізацію. Одеський центр зосередиться на психологічному відновленні, соціальній реінтеграції та адаптивному спорті. Саме ці напрями допомагають людям, які пережили травми війни, повернутися до активного життя, відновити самостійність і соціальні зв'язки. Перша леді входить до наглядової ради центру.

Раніше ми писали про стильний casual-образ Олени Зеленської на зустрічі з американським меценатом Говардом Баффеттом. Тоді вони разом відвідали безбар'єрний спортивний простір у Києві.