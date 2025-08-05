Перша леді України Олена Зеленська відвідала Японію з офіційним візитом. У Токіо вона взяла участь в Українсько-японському форумі, який присвячений економічному відновленню України.

На форумі дружина президента вразила стриманим і водночас вишуканим стилем. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олени Зеленської.

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Перша леді України була одягнена в костюм світло сірого кольору – класичний піджак із чітким силуетом, темна блузка та золотиста брошка на лацкані. Її зачіска – зібране волосся з легкими хвилями, а макіяж – природний і ніжний. Разом образ виглядав стримано й елегантно.

Крім форуму, Зеленська також відвідала Центр відновлення при відділенні нейропсихіатрії Токійського університетського шпиталю та центр психологічної підтримки "Шібуя Хімаварі". Там вона дізналася більше про підходи до психологічної реабілітації, які можуть бути корисними для України.

Для цих зустрічей перша леді обрала піджак бежевого кольору, темну блузку та штани. Її образ доповнив легкий макіяж та акуратна зачіска, а з аксесуарів Олена Зеленська знову обрала золотисту брошку, чорний клатч і сережки.