На форуме жена президента поразила сдержанным и одновременно изысканным стилем. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Елены Зеленской.

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Первая леди Украины была одета в костюм светло-серого цвета – классический пиджак с четким силуэтом, темная блузка и золотистая брошь на лацкане. Ее прическа – собранные волосы с легкими волнами, а макияж – естественный и нежный. Вместе образ выглядел сдержанно и элегантно.

Кроме форума, Зеленская также посетила Центр восстановления при отделении нейропсихиатрии Токийского университетского госпиталя и центр психологической поддержки "Шибуя Химавари". Там она узнала больше о подходах к психологической реабилитации, которые могут быть полезными для Украины.

Для этих встреч первая леди выбрала пиджак бежевого цвета, темную блузку и брюки. Ее образ дополнил легкий макияж и аккуратная прическа, а из аксессуаров Елена Зеленская снова выбрала золотистую брошь, черный клатч и серьги.