Зал боявся дихати, – Фреймут з донькою відвідали концерт хору "Гомін" у Лондоні

Ольга Фреймут разом з молодшою донькою та подругою відвідала концерт хору "Гомін" у Лондоні. Вона показала кадри з події.

На виступ хористів 20 листопада телеведуча завітала з фотографкою і режисеркою Мар'яною Шафро та своєю 8-річною донькою Євдокією.

Дві подруги, які точно оцінили велич цього вечора,

– зазначила Фреймут.

"Гомін" провів одразу два концерти в євангелістській вільній церкві Westminster Chapel, що неподалік від Букінгемського палацу.

Зал боявся дихати, настрій у всіх – мов на недільній службі. Адже так: на сцені співали херувими. Якийсь чоловік позаду нас не втримався та почав і собі підспівувати. То його швидко втихомирили, а я співала подумки,

– поділилася Ольга.

Для довідки! Херувими – це ангельські істоти, які беруть участь у поклонінні та прославленні Бога, як вказано на сайті Got Questions.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Ольга Фреймут разом з сином Валерієм і донькою Євдокією мешкає у Великій Британії. Водночас іноді вона з дітьми приїжджає до України.

Що відомо про виступи хору "Гомін" за кордоном?

Артисти вирушили у свій європейський тур.

Вони вже дали концерти у Варшаві, Кракові, Амстердамі, Парижі та Лондоні.

