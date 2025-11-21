Зал боявся дихати, – Фреймут з донькою відвідали концерт хору "Гомін" у Лондоні
Ольга Фреймут разом з молодшою донькою та подругою відвідала концерт хору "Гомін" у Лондоні. Вона показала кадри з події.
Крім того, поділилася своїми враженнями.
На виступ хористів 20 листопада телеведуча завітала з фотографкою і режисеркою Мар'яною Шафро та своєю 8-річною донькою Євдокією.
Дві подруги, які точно оцінили велич цього вечора,
– зазначила Фреймут.
"Гомін" провів одразу два концерти в євангелістській вільній церкві Westminster Chapel, що неподалік від Букінгемського палацу.
Зал боявся дихати, настрій у всіх – мов на недільній службі. Адже так: на сцені співали херувими. Якийсь чоловік позаду нас не втримався та почав і собі підспівувати. То його швидко втихомирили, а я співала подумки,
– поділилася Ольга.
Для довідки! Херувими – це ангельські істоти, які беруть участь у поклонінні та прославленні Бога, як вказано на сайті Got Questions.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Ольга Фреймут разом з сином Валерієм і донькою Євдокією мешкає у Великій Британії. Водночас іноді вона з дітьми приїжджає до України.
Що відомо про виступи хору "Гомін" за кордоном?
- Артисти вирушили у свій європейський тур.
- Вони вже дали концерти у Варшаві, Кракові, Амстердамі, Парижі та Лондоні.
- Незабаром Львівський муніципальний хор також завітає до Берліна, Праги, Відня, Будапешта та інших міст, як зазначено на інстаграм-сторінці "Гомону".
- Виступи хористів у Європі тривають з 6 листопада до 3 грудня.