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Show24 Українські зірки Ольга Фреймут показала свого дядька-військового, який виїхав з Польщі й вступив до лав ЗСУ
7 лютого, 22:30
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Ольга Фреймут показала свого дядька-військового, який виїхав з Польщі й вступив до лав ЗСУ

Марія Примич
Основні тези
  • Ольга Фреймут показала свого дядька, Дмитра, який з початку війни виїхав з Польщі й приєднався до ЗСУ.
  • Фреймут оголосила збір коштів для закупівлі спеціального обладнання для дядька та його побратимів. 

Телеведуча Ольга Фреймут показала свого дядька-військового. Чоловік служить у лавах Збройних Сил України.

У своєму інстаграмі Фреймут опублікувала відео з дядьком, пише 24 Канал. Він є братом мами телеведучої. 

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Це Дмитро. Мамин брат. Він з першого дня війни виїхав з Польщі, де мав резидентство, приїхав в Україну і приєднався до ЗСУ. При цьому Дмитро Мотиль – інвалід з дитинства,
– розповіла Ольга Фреймут. 

Телеведуча оголосила збір для свого дядька та його побратимів, аби закупити спеціальне обладнання. Дмитро Мотиль воює у складі 808-ї бригади. Фреймут прикріпила банку у своєму профілі в інстаграмі. 

Важливо! Приєднатися до збору можна за посиланням

Нагадаємо, у грудні минулого року Ольга Фремут розповіла, що її рідний брат захищає Україну на фронті. Він служить у батальйоні "Аратта". Тоді телеведуча оголосила збір на дрони для захисників. 