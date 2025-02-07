Ольга Фреймут показала свого дядька-військового, який виїхав з Польщі й вступив до лав ЗСУ

Телеведуча Ольга Фреймут показала свого дядька-військового. Чоловік служить у лавах Збройних Сил України.

У своєму інстаграмі Фреймут опублікувала відео з дядьком, пише 24 Канал. Він є братом мами телеведучої.

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Це Дмитро. Мамин брат. Він з першого дня війни виїхав з Польщі, де мав резидентство, приїхав в Україну і приєднався до ЗСУ. При цьому Дмитро Мотиль – інвалід з дитинства,

– розповіла Ольга Фреймут.

Телеведуча оголосила збір для свого дядька та його побратимів, аби закупити спеціальне обладнання. Дмитро Мотиль воює у складі 808-ї бригади. Фреймут прикріпила банку у своєму профілі в інстаграмі.

Важливо! Приєднатися до збору можна за посиланням.

Нагадаємо, у грудні минулого року Ольга Фремут розповіла, що її рідний брат захищає Україну на фронті. Він служить у батальйоні "Аратта". Тоді телеведуча оголосила збір на дрони для захисників.