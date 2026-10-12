Ольга Фреймут показала ніжність з чоловіком у ліфті та сімейні спогади

Телеведуча Ольга Фреймут опублікувала чорно-білу добірку зі свого сімейного архіву. Вона показала романтичні моменти з чоловіком Володимиром Локотком, кадри з дітьми та портрет із сестрою Юлією.

Фотографіями ведуча поділилася в інстаграмі, залишивши короткий підпис: "Колись у Києві".

На одному зі знімків Ольга обіймає чоловіка за шию, а він тримає її за талію. Пара позує біля відчинених дверей ліфта, наблизившись для поцілунку. На інших кадрах подружжя сидить поруч за столом та ніжно тримається за руки.

Оля Фреймут з чоловіком / фото з інстаграму

Ведуча також показала дітей у різні роки. На одному з архівних кадрів її молодші син Валерій та донька Євдокія танцюють, а на окремій світлині – ще маленька Злата в ошатній сукні з мереживом і прикрасою у волоссі.

Син Валерій та донька Євдокія / фото з інстаграму

Злата Мітчел / фото з інстаграму

Також Фреймут показала архівну світлину із сестрою Юлією. Вони стоять серед дерев, притулившись одна до одної. Для знімка Ольга обрала темну сукню, а її сестра – світлу.

Оля Фреймут з сестрою / фото з інстаграму

Нагадаємо, з Володимиром Локотком ведуча познайомилася під час роботи на "Новому каналі", який він тоді очолював. Спершу Фреймут заперечувала чутки про роман і говорила про дружні та робочі взаємини, однак згодом пара створила сім'ю.

Оля Фреймут та Володимир Локотко / фото з інстаграму

У 2016 році в закоханих народився син Валерій, а у 2017-му – донька Євдокія. Також Ольга має старшу доньку Злату від попередніх стосунків.

А тим часом Оля Фреймут зробила першу пластику. 44-річна ведуча довго відкладала це рішення і зрештою наважилася на втручання.





