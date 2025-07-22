Ольга Фреймут приїхала в Україну: де побувала телеведуча

Під час повномасштабного вторгнення телеведуча Ольга Фреймут живе у Великій Британії. Сьогодні ж вона поділилась фотографіями з України.

Фреймут приїхала до Львова та до рідного Нового Роздолу. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм телеведучої.

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Ольга Фреймут опублікувала фотографії, зроблені під час своєї поїздки в Україну. Вона показала, як разом зі старшою донькою Златою проводила час в одній з кав'ярень Львова та відвідала місцевий храм.

Ольга Фреймут у кав'ярні / Фото з інстаграму телеведучої

Ольга Фреймут приїхала до Львова / Фото з інстаграму телеведучої

Пізніше Фреймут показала кадри з рідного міста – Нового Роздолу. Телеведуча поділилась відео, на якому її молодша донька Євдокія бавиться з рудим кошеням.

Молодша донька Ольги Фреймут / Скриншот з інстаграму телеведучої

Ольга Фреймут вперше за довгий час дала інтерв'ю

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут вперше за п'ять років дала інтерв'ю. Телеведуча розповіла, що створила в Лондоні "Клуб манер", а до цього два роки працювала у газеті Sunday Expres.

Хоч Фреймут наразі живе за кордоном, в Україну приїжджає часто.

"Те, що мені страшенно не подобається, я з цим категорично не можу скоритися, це російська мова на вулицях Києва і матюклива мова в виконанні дітей. Діти страшенно матюкаються. Я розумію стреси, але, можливо, батьки закинули цих дітей, можливо, у них мало казок на ніч", – зазначила вона.