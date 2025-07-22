Ольга Фреймут приїхала в Україну: де побувала телеведуча
- Ольга Фреймут, яка живе у Великій Британії, поділилася фотографіями з поїздки в Україну, зокрема зі Львова та рідного Нового Роздолу.
- Фреймут показала фото з кав'ярні Львова та відео зі своєю донькою Євдокією, яка бавиться з кошеням у Новому Роздолі.
Під час повномасштабного вторгнення телеведуча Ольга Фреймут живе у Великій Британії. Сьогодні ж вона поділилась фотографіями з України.
Фреймут приїхала до Львова та до рідного Нового Роздолу. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм телеведучої.
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Ольга Фреймут опублікувала фотографії, зроблені під час своєї поїздки в Україну. Вона показала, як разом зі старшою донькою Златою проводила час в одній з кав'ярень Львова та відвідала місцевий храм.
Пізніше Фреймут показала кадри з рідного міста – Нового Роздолу. Телеведуча поділилась відео, на якому її молодша донька Євдокія бавиться з рудим кошеням.
Ольга Фреймут вперше за довгий час дала інтерв'ю
Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут вперше за п'ять років дала інтерв'ю. Телеведуча розповіла, що створила в Лондоні "Клуб манер", а до цього два роки працювала у газеті Sunday Expres.
Хоч Фреймут наразі живе за кордоном, в Україну приїжджає часто.
"Те, що мені страшенно не подобається, я з цим категорично не можу скоритися, це російська мова на вулицях Києва і матюклива мова в виконанні дітей. Діти страшенно матюкаються. Я розумію стреси, але, можливо, батьки закинули цих дітей, можливо, у них мало казок на ніч", – зазначила вона.