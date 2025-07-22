Фреймут приехала во Львов и в родной Новый Роздол. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм телеведущей.

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Ольга Фреймут опубликовала фотографии, сделанные во время своей поездки в Украину. Она показала, как вместе со старшей дочерью Златой проводила время в одном из кафе Львова и посетила местный храм.

Ольга Фреймут в кафе / Фото из инстаграма телеведущей

Ольга Фреймут приехала во Львов / Фото из инстаграма телеведущей

Позже Фреймут показала кадры из родного города – Нового Роздола. Телеведущая поделилась видео, на котором ее младшая дочь Евдокия играет с рыжим котенком.

Младшая дочь Ольги Фреймут / Скриншот из инстаграма телеведущей

Ольга Фреймут впервые за долгое время дала интервью

Напомним, ранее Ольга Фреймут впервые за пять лет дала интервью. Телеведущая рассказала, что создала в Лондоне "Клуб манер", а до этого два года работала в газете Sunday Expres.

Хотя Фреймут сейчас живет за границей, в Украину приезжает часто.

"То, что мне очень не нравится, я с этим категорически не могу смириться, это русский язык на улицах Киева и матерная речь в исполнении детей. Дети ужасно матерятся. Я понимаю стрессы, но, возможно, родители забросили этих детей, возможно, у них мало сказок на ночь", – отметила она.