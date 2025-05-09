У майже двогодинній розмові телеведуча також згадала про стосунки з Машею Єфросиніною, виховання трьох дітей та багато інших аспектів свого життя та кар'єри. Про головне з інтерв'ю – пише Show 24.

До теми Я на нього злилась, – Ольга Фреймут вперше сказала, де служить її рідний брат

Так, через повномасштабне вторгнення Ольга Фреймут, як і мільйони українців, перебралася за кордон. Тепер вона живе у Лондоні, де створила "Клуб манер". Телеведуча до цього два роки працювала у газеті Sunday Expres, де писала щотижневу колонку новини про Україну.

На запитання, чи не боляче було втратити статус суперзірки, Фреймут відповіла: "Починаючи все з нуля, було стільки побутових проблем, що я навіть не мала часу подумати: а що буде зі мною? Я була дуже оптимістично налаштована".

Ольга не приховує, що в минулому страждала на "зіркову хворобу", але зазначила, що це навіть йшло на користь глядачам.

Я завжди відстоювала інтереси глядача, бо були такі наративи, що глядачу треба давати фастфуд – і він його "схаває"... Я відстоювала свій вигляд в кадрі. Якщо зараз дивитися "Інспектор" чи "Голос країни" – то на мені розкішні сукенки, витончені силуети і одяг, який представляв епоху тієї України,

– згадала Фреймут.

Ольга Фреймут / Фото з відкритих джерел

Спад кар'єри для телеведучої став серйозним ударом, однак з часом Ольга змогла побачити в цій ситуації позитивні сторони: "Для мене зараз це велике благословення, що саме тоді я втратила кар'єру телеведучої. Бо в мене був час підготуватися до війни. Я оговталася і зрозуміла, що телебачення в моєму житті вже ніколи не буде".

В інтерв'ю знаменитість також розповіла про стосунки зі своїм чоловіком Володимиром Локотком, з яким познайомилася під час роботи на телеканалі.



Ольга Фреймут з чоловіком та трьома дітьми / Фото з відкритих джерел

Зокрема, Ольга Фреймут відповіла, чи є у її чоловіка російський паспорт.

До того ж вона пригадала свій шлюб з британцем Нілом Мітчеллом. Ольга Фреймут розкрила причину розлучення з першим чоловіком.

Сьогодні телеведуча значну частину свого часу присвячує родині – вихованню дітей: доньки Злати від першого шлюбу та молодших Євдокії і Валерія від стосунків з Володимиром Локотком.

Коли я почала займатися дітьми, я зрозуміла, скільки я втратила, поки я займалася кар'єрою, коли була Злата,

– зізналася Фреймут.

В інтерв'ю Ольга також розповіла, що троє членів її родини служать в ЗСУ. Зокрема, стало відомо, що рідний брат Фреймут є військовослужбовцем Головного управління розвідки Міноборони.

У розмові з Раміною Есхакзай телеведуча торкнулася і теми своїх стосунків з колишніми колегами.

Я Машу мало знаю. Але вона навіть запрошувала мене на інтерв'ю до війни... Але я точно знаю, що їй подобався мій чоловік. Про це багато пишуть, і це не секрет. Але він багатьом подобається,

– сказала Фреймут про Єфросиніну.

Вона також згадала про спільну роботу з Сергієм Притулою та Олександром Педаном у програмі "Підйом" та їхню дружбу поза кадром. Ольга зізналася, що сумує за тим періодом свого життя.

Інтерв'ю з Ольгою Фреймут: дивіться відео онлайн

Крім того, під час інтерв'ю Фреймут зачепила тему фінансів, політики, свого дитинства, виховання батьків і згадала про релігію.

Вона зауважила, що попри життя за кордоном, часто приїжджає до України.

Те, що мені страшенно не подобається, я з цим категорично не можу скоритися, це російська мова на вулицях Києва і матюклива мова в виконанні дітей. Діти страшенно матюкаються. Я розумію стреси, але, можливо, батьки закинули цих дітей, можливо, у них мало казок на ніч,

– зазначила телеведуча.

Ольга додала, що розпочала нову кар'єру письменниці й незабаром опублікує нову книгу про етикет.