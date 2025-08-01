"Це була штучно розпалена ворожнеча": Ольга Горбачова розповіла про конфлікт з Білик
- Ольга Горбачова поділилася, що у неї з Іриною Білик був єдиний публічний конфлікт, пов'язаний з музичною премією YUNA.
- Горбачова вважає, що конфлікт був штучно розпалений продюсером Олегом Боднарчуком, але зараз у неї з Білик нормальні стосунки.
Співачка і телеведуча Ольга Горбачова розповіла, які у неї зараз стосунки з Іриною Білик. Вона також пригадала їхній давній конфлікт.
Горбачова вперше за довгий час дала інтерв'ю, де й розповіла про стосунки з Білик. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
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За словами Ольги Горбачової, у неї з Іриною Білик був єдиний публічний конфлікт. Співачка пригадала, що коли вела музичну премію YUNA, то не могла жартувати з незнайомих людей, адже не знала, яка у них буде реакція.
Так, Горбачова вирішила жартувати з друзів. Жінка думала, що вони зрозуміють.
Але Іру в тому конфлікті використали. Я в цьому глибоко впевнена. Цей конфлікт розпалив продюсер Олег Боднарчук. Це була штучно розпалена ворожнеча між нами. Вона не чула особисто, що я сказала. Він передав це не особисто, а у формі дуже гнівного посту,
– розповіла телеведуча.
Вона вважає, що Боднарчук "проманіпулював" Білик. Водночас Ольга додала, що зараз вони з Іриною підтримують нормальні стосунки. Знаменитості бачаться, але рідко.
Інтерв'ю з Ольгою Горбачовою: дивіться відео онлайн
Варто зауважити, що в обох співачок колись були стосунки з Юрієм Нікітіним. Ірина Білик та продюсер прожили у цивільному шлюбі 8 років, а Ольга Горбачова двічі виходила заміж за нього.
Однак в інтерв'ю Славі Дьоміну Горбачова оголосила про розлучення з Нікітіним. Вони не живуть як чоловік і дружина вже 8 місяців, але ще не розірвали шлюб офіційно.
Нагадаємо, що співачка та продюсер виховують двох доньок: Поліну та Серафиму. Родина проживає у США з 2021 році, адже старша донька Ольги та Юрія розвиває музичну кар'єру за океаном.