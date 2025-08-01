Співачка і телеведуча Ольга Горбачова розповіла, які у неї зараз стосунки з Іриною Білик. Вона також пригадала їхній давній конфлікт.

Горбачова вперше за довгий час дала інтерв'ю, де й розповіла про стосунки з Білик. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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За словами Ольги Горбачової, у неї з Іриною Білик був єдиний публічний конфлікт. Співачка пригадала, що коли вела музичну премію YUNA, то не могла жартувати з незнайомих людей, адже не знала, яка у них буде реакція.

Так, Горбачова вирішила жартувати з друзів. Жінка думала, що вони зрозуміють.

Але Іру в тому конфлікті використали. Я в цьому глибоко впевнена. Цей конфлікт розпалив продюсер Олег Боднарчук. Це була штучно розпалена ворожнеча між нами. Вона не чула особисто, що я сказала. Він передав це не особисто, а у формі дуже гнівного посту,

– розповіла телеведуча.

Вона вважає, що Боднарчук "проманіпулював" Білик. Водночас Ольга додала, що зараз вони з Іриною підтримують нормальні стосунки. Знаменитості бачаться, але рідко.

Інтерв'ю з Ольгою Горбачовою: дивіться відео онлайн

Варто зауважити, що в обох співачок колись були стосунки з Юрієм Нікітіним. Ірина Білик та продюсер прожили у цивільному шлюбі 8 років, а Ольга Горбачова двічі виходила заміж за нього.

Однак в інтерв'ю Славі Дьоміну Горбачова оголосила про розлучення з Нікітіним. Вони не живуть як чоловік і дружина вже 8 місяців, але ще не розірвали шлюб офіційно.

Нагадаємо, що співачка та продюсер виховують двох доньок: Поліну та Серафиму. Родина проживає у США з 2021 році, адже старша донька Ольги та Юрія розвиває музичну кар'єру за океаном.