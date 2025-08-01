Горбачева впервые за долгое время дала интервью, где и рассказала об отношениях с Билык. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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По словам Ольги Горбачевой, у нее с Ириной Билык был единственный публичный конфликт. Певица вспомнила, что когда вела музыкальную премию YUNA, то не могла шутить с незнакомых людей, ведь не знала, какая у них будет реакция.

Так, Горбачева решила шутить с друзей. Женщина думала, что они поймут.

Но Иру в том конфликте использовали. Я в этом глубоко уверена. Этот конфликт разжег продюсер Олег Боднарчук. Это была искусственно разожженная вражда между нами. Она не слышала лично, что я сказала. Он передал это не лично, а в форме очень гневного поста,

– рассказала телеведущая.

Она считает, что Боднарчук "проманипулировал" Билык. В то же время Ольга добавила, что сейчас они с Ириной поддерживают нормальные отношения. Знаменитости видятся, но редко.

Интервью с Ольгой Горбачевой: смотрите видео онлайн

Стоит заметить, что у обеих певиц когда-то были отношения с Юрием Никитиным. Ирина Билык и продюсер прожили в гражданском браке 8 лет, а Ольга Горбачева дважды выходила замуж за него.

Однако в интервью Славе Демину Горбачева объявила о разводе с Никитиным. Они не живут как муж и жена уже 8 месяцев, но еще не расторгли брак официально.

Напомним, что певица и продюсер воспитывают двух дочерей: Полину и Серафиму. Семья проживает в США с 2021 году, ведь старшая дочь Ольги и Юрия развивает музыкальную карьеру за океаном.