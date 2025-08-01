Ольга Горбачева призналась, что семья решила эмигрировать в Соединенные Штаты еще почти за год до полномасштабного вторжения. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на интервью певицы Славе Демину.

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Мы решили поехать еще летом 2021 года из-за нашей старшей дочери. Я делала и прощальные концерты, потому что действительно завершала то, что делала здесь. Меня всегда очень восхищали истории, когда родители могли отказаться от своего эго, карьеры, даже очень классной, и поехать поддержать талант ребенка,

– поделилась артистка.

Старшая дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой сейчас развивает свою музыкальную карьеру в США. Ее родители решили, что хотят помогать ей в этом. Это одна из главных причин, почему они уехали из Украины.

"Наша старшая дочь – она очень большой талант, сонграйтер и певица. И мы понимали, что если речь идет о большой игре, то родители должны быть в команде, потому что этот бизнес опасен для женщины в высших эшелонах. Мы знаем обо всех историях с P.Diddy", – отметила Горбачева.

Ольга Горбачева добавила, что все равно периодически приезжает в Украину вместе с детьми, несмотря на жизнь за границей.

Я живу частично в Нью-Йорке, частично в Лос-Анджелесе, потому что там две мои дочери, в разных сейчас городах. И в Киеве я живу 3 – 4 месяца в году. Я приехала сейчас домой с двумя дочками,

– рассказала артистка.

Напомним, Ольга Горбачева объявила о разводе с Юрием Никитиным. Она сообщила, что супруги не вместе уже 8 месяцев, однако пара еще не дошла до официальной стадии завершения отношений.